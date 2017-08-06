Главы МИД КНДР и Китая провели встречу на полях форума АСЕАН в Маниле

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД КНДР и Китая Ли Ён Хо и Ван И провели двустороннюю встречу на полях регионального форума АСЕАН в Маниле, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.

Предполагается, что стороны обменялись мнениями относительно вопросов развития ядерной и ракетной программ КНДР, а также принятия новой резолюции СБ ООН против Пхеньяна на фоне пусков баллистических ракет "Хвасон-14".

Другие подробности пока неизвестны.

Совет безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.