Санкции против КНДР вернут стороны за стол переговоров, считают в Китае

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Новые санкции в отношении Северной Кореи, предусмотренные принятой в субботу резолюцией СБ ООН, не являются самоцелью, они призваны вернуть стороны за стол переговоров и снизить угрозу эскалации на Корейском полуострове, заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И.
Он подчеркнул, что новая резолюция включает в себя два элемента. Во-первых, она заостряет внимание на том, что КНДР продолжает нарушать решения СБ ООН и осуществлять пуски, и в ответ на такие действия необходима соответствующая реакция мирового сообщества.
При этом он подчеркнул, что "с другой стороны, очень важным компонентом этой резолюции является призыв к возобновлению шестисторонних переговоров, в ходе которых особое внимание нужно уделить дипломатическим и политическим средствам, чтобы решить ядерную проблему полуострова мирным путем и избежать напряженности и дальнейшей эскалации ситуации".
"Эти два аспекта крайне важны, и ими нельзя пренебрегать", — добавил Ван И.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.