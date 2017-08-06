Япония хочет сотрудничать с Россией и КНР для соблюдения резолюций по КНДР

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поприветствовал принятие новой резолюции СБ ООН, ужесточающей санкции против КНДР на фоне продолжающихся ракетных пусков, и подчеркнул намерение японского правительства сотрудничать с международным сообществом, в частности с Китаем и Россией, для обеспечения выполнения положений резолюций.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье на сайте МИД Японии комментарии японского премьера.

"Абсолютно неприемлемо, что КНДР игнорирует жесткие протесты и предупреждения со стороны международного сообщества и продолжает провокационные действия, в том числе пуски двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Это (пуски МБР) отчетливо продемонстрировало, что КНДР становится все более серьезной и реальной угрозой не только для (азиатского) региона, включая Японию, но и для международного сообщества в целом", — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим правительство Японии призывает "продемонстрировать КНДР твердое намерение и четкие действия для денуклеаризации Корейского полуострова".

"Являясь членом СБ ООН, правительство Японии продолжит тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также с другими участвующими странами, а также намерено тесно сотрудничать с Китаем и Россией для обеспечения эффективности выполнения резолюций СБ ООН", — говорится в комментарии японского премьера.