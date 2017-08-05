Представитель правящей партии избран вице-президентом Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Экс-министр информации и городского развития Индии, видный деятель правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" Венкая Найду избран вице-президентом страны, передает телеканал NDTV со ссылкой на данные подсчета.

Вице-президент Индии избирается депутатами обеих палат парламента. Голосование проходило в субботу. Для победы кандидату было необходимо получить 50% плюс один голос (386 из 771).

Найду получил 516 голосов депутатов, одержав уверенную победу. Соперником Найду выступал экс-губернатор Западной Бенгалии, внук Махатмы Ганди Гопалкришна Ганди, выдвинутый коалицией "Объединенный прогрессивный альянс" главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс. Он получил 244 голоса. Еще 14 бюллетеней признаны недействительным.

Ганди уже поздравил соперника с победой и пожелал ему успехов "в работе на новом посту со всеми слоями населения Индии". Он также поблагодарил сторонников за поддержку, отметив, что ему удалось заручиться большим числом голос, чем предрекали эксперты и политики.

Согласно конституции, вице-президент "по должности" является председателем верхней палаты парламента (Раджья Сабха). Однако в то же время вице-президент является вторым лицом государства и в случае отсутствия, смерти или болезни президента исполняет его обязанности. Срок нынешнего вице-президента Мохаммада Хамида Ансари завершается 10 августа.

Победа Найду была ожидаемой, поскольку БДП с союзниками контролируют большинство в нижней палате парламента (340 из 545), а в верхней палате контролируют 86 мест, хотя и не имея при этом большинства (всего 245 мест).

Венкая Найду родился 1 июля 1949 года в южном штате Андхра-Прадеш. В студенческие годы он изучал политологию, а также международную политику и право, закончил колледж права Университета Андхра. Он пришел в политику еще в молодости, вступив в организацию "Раштрия сваямсевак сангх", материнскую структуру партии БДП. Уже в возрасте 29 лет стал членом заксобрания Андхра-Прадеш, где провел два срока. Найду сделал успешную карьеру сначала в региональной структуре БДП, а затем и в национальной, войдя в руководство партии. Неоднократно избирался в Раджья Сабху.