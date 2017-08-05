Мадуро заявил, что Венесуэла остается в Меркосур

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что его страна остается в Южноамериканском общем рынке (Меркосур), несмотря на решение о прекращении членства.

Ранее главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания.

"Венесуэлу не уберут из Меркосур. Никогда. Мы душой, сердцем и жизнью – Меркосур. Какие-нибудь заговорщицкие олигархии, как в Бразилии, или жалкие правительства, как в Аргентине, могут хоть тысячу раз пытаться это сделать, но мы всегда будем там", — приводит мексиканский портал Excelsior заявления Мадуро.

Он также выступил в защиту начавшего свою работу учредительного собрания, которое не признано оппозицией Венесуэлы и многими странами мира. Одним из первых шагов нового законодательного органа стало увольнение с поста генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которая встала в оппозицию к правительству.

"Это (созыв собрания) стало бальзамом для социальной и политической жизни Венесуэлы, открыт новый этап", – сказал Мадуро.