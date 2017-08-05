Небензя: односторонние санкции в отношении КНДР ущербны и незаконны

Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе

Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе

ООН, 5 авг — РИА Новости. Принятая СБ ООН резолюция по КНДР исчерпала ресурсы санкционного давления на Пхеньян, теперь странам ООН необходима политическая стратегия в подходе к Пхеньяну, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Ресурс санкционного давления после сегодняшней резолюции исчерпан", — сказал Небензя.

"Решить проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно", — сказал Небензя.

Он заявил призвал разработать политическую стратегию в отношении КНДР и вовлечь Пхеньян в ее реализацию путем переговоров. "Резолюция должна стать элементом политической стратегии, которую еще предстоит разработать и согласовать и вовлечь в ее реализацию КНДР", — подчеркнул он.

"Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для преднамеренного ухудшения гуманитарной обстановки. Особенно это касается противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям", — сказал Небензя.

"Практика показывает ущербность односторонних мер, более того — деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется санкционная дубина", — добавил Небензя.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила принятую в субботу резолюцию СБ ООН, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.