Трампа проинформировали об инциденте с конвертопланом в Австралии

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава аппарата Белого дома Джон Келли проинформировал президента США Дональда Трампа об инциденте с конвертопланом США в Австралии, сообщил журналистам представитель Белого дома. Каких-либо подробностей он не привёл.

На борту потерпевшего крушение у берегов Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey было 26 человек, 23 из них спасены, передал ранее телеканал Fox News со ссылкой на военных.

Конвертоплан потерпел крушение у восточного берега Австралии. В поисково-спасательной операции задействованы небольшие катера и самолеты.

По данным телеканала, всего конвертоплан может вместить четырех членов экипажа и 24 пассажиров. По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.