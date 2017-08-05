Генпрокурор Венесуэлы заявила, что военные грубо не пустили ее на работу

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что военные не позволили ей войти в здание прокуратуры, толкая ее своими щитами и нанося удары по сопровождавшим ее охранникам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мне не дали пройти, к сожалению, вы не видели, как меня толкали, как меня атаковали щитами, чтобы я не прошла в здание прокуратуры", — приводит агентство слова генпрокурора. В сети также появились видео, на которых охранники увозят Ортегу Диас от здания прокуратуры на мотоцикле.

Параллельно национальное учредительное собрание, которое в субботу проводит свою первую сессию, сняло Ортегу Диас с поста, новым генпрокурором был назначен бывший защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

До этого генпрокурор сообщила в Twitter, что военные заблокировали вход в генпрокуратуру. Ортега Диас, известная своим несогласием с действиями исполнительных властей, также прикрепила к записи фотографии, на которых изображены более 30 военных у входа в здание.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 августа 2017 г.

​Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.