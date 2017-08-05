СМИ: в Нигерии три смертника, не сумев совершить теракт, подорвали себя

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Службам безопасности Нигерии удалось предотвратить теракт на северо-востоке страны, трое террористов-смертников самоликвидировались в ходе преследования, сообщает издание Premium Times со ссылкой на полицию штата Борно.

По словам сотрудника полиции Виктора Исузу, ответственного за связи с общественностью, инцидент произошел в пятницу в 21.49 по местному времени (23.49 мск). Трое террористов-смертников, двое из которых были женщины, попытались проникнуть на территорию области Усманти в районе местного управления Мафа на северо-востоке штата Борно.

"Сотрудники службы безопасности преследовали смертников, которые панически бежали, и в попытке избежать ареста смертники поспешно детонировали самодельные взрывные устройства, привязанные к их телам, убив себя", — заявил Исузу.

Он добавил, что в ходе инцидента два сотрудника службы безопасности получили ранения и были доставлены в больницу.