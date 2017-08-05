Президент Молдавии рассчитывает на продолжение диалога с Рогозиным

КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает на продолжение диалога с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным как со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем межправкомиссии по молдавско-российскому экономическому сотрудничеству.

В субботу Додон провел встречу с Рогозинын в посольстве России в Тегеране.

"Провели очень хорошую, конструктивную встречу с Дмитрием Рогозиным. Детально обсудили события последних недель, уточнили текущее состояние дел между нашими странами и определили приоритетные направления на ближайшие месяцы. Рассчитываю на продолжение диалога с Дмитрием Олеговичем в качестве сопредседателя межправительственной комиссии и спецпредставителя президента РФ по Приднестровью", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Рогозин и Додон должны были встретиться в Молдавии на прошлой неделе. Но румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали самолету с российской делегацией пересечь свое воздушное пространство. После этого Рогозин вернулся в Москву, а встречу было решено перенести в Тегеран.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.