Кисляк рассказал, как Конгресс мешал Трампу противостоять закону о санкциях

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Конгресс США, поместив РФ в единый санкционный список с Ираном и КНДР, сузил президенту страны Дональду Трампу возможность противодействовать этому закону в целом, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Я думаю, то, что мы оказались с другими странами в одном законе, это специфика политической жизни США больше, чем что-либо другое, потому что президент США полностью поддерживает санкции против Ирана и Северной Кореи. Поэтому, поместив все в единый закон, вы сужаете ему возможность противодействовать закону в целом, где есть вещи, с которыми, может быть, он не так согласен", — сказал Кисляк.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его. В законопроекте европейцев беспокоил тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".