Кисляка не приглашали выступить в Вашингтоне по поводу Russiangate

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, заявил, что Вашингтон не направлял ему приглашение выступить перед большим жюри по поводу дела о так называемом русском следе в президентских выборах в США.

"Нет, не приходило", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24"

"Я думаю, что это все настолько надуманная процедура, что она останется частью американской политической жизни. Они погрязли в разбирательствах вокруг ложной информации, теряя собственное время на вещи, которые второсортны для американцев, которые живут нормальной жизнью", — добавил Кисляк.

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.