Главы МИД АСЕАН обеспокоены эскалацией напряженности вокруг КНДР

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министры иностранных дел АСЕАН выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Корейском полуострове и повторили призыв к денуклеаризации полуострова, сообщается в заявлении глав МИД АСЕАН.

"Мы… снова повторяем нашу серьезную озабоченность эскалацией напряженности на Корейском полуострове, включая недавний запуск КНДР межконтинентальных баллистических ракет 4 и 28 июля 2017 года и предыдущие запуски баллистических ракет и два ядерных испытания в 2016 году", — сообщается в заявлении.

Также главы МИД отметили, что ситуация на полуострове угрожает "миру, безопасности и стабильности в регионе и в мире". В этом отношении АСЕАН призывает КНДР выполнять ее обязательства, согласно резолюциям совбеза ООН.

Главы внешнеполитических ведомств выразили поддержку "полной, достоверной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". Отмечается, что АСЕАН выразила желание "играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности" на полуострове.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Россия, США, Китай, Япония, Южная и Северная Кореи, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия.