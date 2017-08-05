Донской назвал выход США из соглашения по климату чудовищной ошибкой

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской назвал начало выхода США из Парижского соглашения по климату "чудовищной ошибкой".

"Новость для тех, кто еще сомневался. Чудовищная ошибка!!! Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории — ничего неожиданного — он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете — Киотскому протоколу", — написал Донской на своей странице в сети Facebook.

США в пятницу официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.