Шесть гостей фестиваля Gem fest в Грузии попали в больницу

ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Шесть человек были госпитализированы с интоксикацией во время проходящего в грузинском приморском городе Анаклия крупного музыкального фестиваля Gem fest, сообщает Первый канал.

В пятницу с фестиваля в Зугдидскую клинику госпитализировали четырех человек, из них 22-летняя девушка там скончалась. СМИ предполагают, что причина всех интоксикаций – применение наркотических веществ в большом количестве.

"Четверо из шести попавших в больницу молодых были подключены к аппарату искусственного дыхания. Двоих уже госпитализировали. Состояние остальных, по словам врачей, удовлетворительное",- сообщает телеканал.

Организаторы фестиваля после гибели девушки распространили заявление, в котором отметили, что соответствующие службы работают, чтобы на территорию фестиваля не попали наркотические средства.

Фестиваль Gem fest — самый крупный музыкальный фестиваль в Грузии. В этом году он проходит в течение месяца, с 14 июля по 14 августа и в нем принимают участие около 500 всемирно известных ди-джеев.