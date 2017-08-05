В Кашмире силовики ликвидировали трех боевиков "Лашкар-и-Таиба"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Индийские силовики в субботу ликвидировали трех боевиков террористической группировки "Лашкар-и-Таиба" в штате Джамму и Кашмир, сообщает издание Hindustan Times.

Боестолкновение произошло в ночь на субботу в районе города Сопор в округе Барамулла. Силовики проводили спецоперацию после получения информации о местонахождении боевиков. Окружив их, они предложили им сдаться, после чего началась перестрелка, продолжавшаяся с 02.00 до 05.55 (23.30 пятницы — 03.25 субботы мск).

"Мы потребовали террористов сдаться, но они открыли огонь, мы ответили тем же", — заявил журналистам в Шринагаре представитель армии Раджешвар Джамвал.

Двое из трех ликвидированы боевиков уже опознаны, они были жителями округов Барамулла и Бандипора штата Джамму и Кашмир.

Во вторник индийские силовики также ликвидировали двух влиятельных боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба" в штате Джамму и Кашмир. Один из них — Абу Дуджана — до недавнего времени считался одним из лидеров группировки в индийском регионе, но, по данным СМИ, был отстранен от руководства в результате внутреннего конфликта.

"Лашкар-и-Таиба", которую считают ответственной за теракт 2008 года в Мумбаи, считается одной из самых крупных и опасных террористических организаций Южной Азии.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.