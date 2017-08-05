Во французском зоопарке умер один из рожденных детенышей панды

ПАРИЖ, 5 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Один из двух детенышей панды, которые родились в пятницу во французском зоопарке Боваль (Beauval), умер, сообщили в зоопарке.
"Несмотря на незамедлительное вмешательство китайских и французских ветеринаров, которые обогревали и стимулировали малыша, спасти его не удалось. Мы с большой грустью сообщаем вам о его смерти", — заявляет зоопарк.
Малыши-панды впервые родились на французской земле.
Большая панда — неофициальный символ Китая. В настоящее время за пределами КНР панды проживают всего в 22 зоосадах мира. Хуан Хуан, которой скоро исполнится 9 лет, была передана Франции на срок в 10 лет в 2012 году. После окончания "командировки" она вернётся в Китай.