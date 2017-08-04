МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" подала заявление генеральному прокурору республики, министру юстиции Збигневу Зебро из-за вырубки Беловежской пущи.

Как сообщает агентство PAP, депутат партии Габриэла Ленартович направила главе ГП уведомление о возможном совершении преступления министром окружающей среды Яном Шишко. В уведомлении указывается на возможное преступление, описанное в 231 и 181 статьях УК Польши — о превышении полномочий и об уничтожении флоры или фауны в значительных объемах. Первая статья предполагает наказание до 3 лет тюрьмы, вторая — до 5 лет.

"В Беловежской пуще проводится массовая вырубка деревьев под якобы предлогом борьбы с жуком-короедом и обеспечения общественной безопасности. Министерство окружающей среды и Государственные леса проводят свои действия несмотря на однозначные указания ученых-экологов, что такого типа поведение безвозвратно уничтожит естественные качества этой территории, не служит обеспечению безопасности и не замедлит распространение короеда", — пояснила Ленартович.

Суд ЕС 28 июля запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе-сентябре этого года. При этом сообщалось, что решение не окончательно — властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу. Польские СМИ утверждают, что вырубка в пуще продолжается, несмотря на решение суда. Министерство окружающей среды в свою очередь утверждает, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

Варшава в пятницу ответила на претензии Суда ЕС. По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.