Британский суд отказал России в экстрадиции бывшего зятя Березовского

ЛОНДОН, 4 авг — РИА Новости. Магистратский суд Вестминстера в Лондоне отказал России в экстрадиции бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского Георгия Шуппе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам судьи Кеннета Гранта, принявшего данное решение, у России есть 14 дней для обжалования вердикта.

Российские власти обвиняют Шуппе, проживающего в настоящее время в Великобритании, в организации в январе 2014 года убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева, а также в мошенничестве с целью захватить активы убитого. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что данное дело является политически мотивированным.

Бизнесмен Георгий Шуппе был женат на дочери Березовского Екатерине, сейчас они разведены.