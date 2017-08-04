СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в центре столицы Сомали

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Громкий взрыв произошел в столице Сомали Могадишо в пятницу, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, вслед за взрывом началась стрельба, виден поднимающийся от зданий дым.
На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.