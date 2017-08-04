СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в центре столицы Сомали

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Громкий взрыв произошел в столице Сомали Могадишо в пятницу, передает агентство Рейтер. © AFP 2017 / Mohamed Abdiwahab Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали

По данным агентства, вслед за взрывом началась стрельба, виден поднимающийся от зданий дым.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.