В Таиланде рокер скрутил военного, угрожавшего ему пистолетом

БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Известный таиландский рок-исполнитель Пхонгсита Кхампхи обезвредил пьяного сержанта военно-воздушных сил страны, который попытался во время концерта пожать ему руку, угрожая пистолетом.

Видео с концерта, состоявшегося в четверг, стало вирусным в таиландском интернете в пятницу. На записи видно, как одетый в штатское сержант правой рукой направляет на певца оружие, а левую протягивает для рукопожатия, после чего 49-летний артист прыгает со сцены на военного и обезоруживает его.

В момент, когда сержант требовал внимания от музыканта, обе руки рок-звезды были заняты гитарой, и поэтому он не мог ответить на рукопожатие. Как выяснила впоследствии полиция, военный был давним фанатом Кхампхи.

По информации газеты "Кхао Сот", напечатавшей в пятницу репортаж о концерте, сержант был задержан полицией и предстанет перед военным трибуналом за несанкционированное скрытное ношение огнестрельного оружия на публичном мероприятии и угрозу оружием.