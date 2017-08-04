СЖР обратится в Международную федерацию журналистов по делу Муравицкого

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) обратится в Международную федерацию журналистов в связи с арестом на Украине заподозренного в госизмене житомирского журналиста Василия Муравицкого, говорится в заявлении Союза.
"Союз журналистов России обратится в Международную федерацию журналистов с предложением вынести этот вопрос на заседание Исполнительного комитета МФЖ. Кроме того, всю информацию о ситуации в Житомире предложит обсудить с Национальным Союзом журналистов Украины", — заявил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, слова которого приводятся в заявлении СЖР.
По мнению секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, "Муравицкому сейчас приписали все, что только можно на Украине приписать журналисту, чья точка зрения не соответствует "линии партии". Он считает, что данное дело должно вызвать широкий резонанс.
Первого августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.