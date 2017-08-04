СЖР обратится в Международную федерацию журналистов по делу Муравицкого

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) обратится в Международную федерацию журналистов в связи с арестом на Украине заподозренного в госизмене житомирского журналиста Василия Муравицкого, говорится в заявлении Союза.

Третьего августа суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца. По версии следствия, он несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства, "помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направленные на разжигание национальной вражды". Якобы он также распространял в интернете информацию о сборе средств и другого материального обеспечения для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Союз журналистов России обратится в Международную федерацию журналистов с предложением вынести этот вопрос на заседание Исполнительного комитета МФЖ. Кроме того, всю информацию о ситуации в Житомире предложит обсудить с Национальным Союзом журналистов Украины", — заявил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, слова которого приводятся в заявлении СЖР.

По мнению секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, "Муравицкому сейчас приписали все, что только можно на Украине приписать журналисту, чья точка зрения не соответствует "линии партии". Он считает, что данное дело должно вызвать широкий резонанс.

"Я уверен, что протесты последуют от Международной федерации журналистов, от других международных организаций. Некоторые из них не являются вполне объективными, но в случае с задержанием журналистов на Украине, там уже настолько все зашкаливает, настолько переходит все разумные границы, что они не могут оставаться в стороне. То есть резонанс, безусловно, будет. И хочется надеяться, что он возымеет действие. Но в первую очередь хотелось бы увидеть такие шаги от украинской правозащитной и журналисткой общественности. Потому что такими темпами скоро не останется никого", – заключил Шафир.

Первого августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.