В США начали расследование после жалобы о расовой дискриминации в Гарваде

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минюст США возобновил расследование возможной дискриминации в отношении абитуриентов азиатского происхождения при приеме в Гарвардский университет спустя два года после получения жалобы от представителей этнических меньшинств, пишет издание Politico.

По данным газеты, в 2015 году группа из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения обратилась с жалобой к министерствам юстиции и образования США. Согласно документу, администрация учебного заведения проявила дискриминацию в отношении абитуриентов этой расы. Администрация Барака Обамы в тот момент отложила расследование.

Во вторник в СМИ просочилась информация, что ведомство начало подбор кадров для расследования случаев дискриминации на расовой почве при поступлении в высшие учебные заведения. О каких именно вузах шла речь, не указывалось.

Комментируя публикации, представитель минюста признала, что расследование по жалобе 2015 года возобновляется, однако не упомянула название учреждения, которого коснется разбирательство.

"Жалоба содержит предположение о расовой дискриминации против американцев азиатского происхождения в подходе одного университета к приему студентов и в его практике", — заявила представитель минюста.

По данным газеты, упомянутые ассоциации этнических меньшинств с 2015 года подали аналогичные жалобы против ряда других известных высших учебных заведений США, в частности Йельского и Брауновского университета, а также Дартмутского колледжа.

В свою очередь сам Гарвардский университет опубликовал статистику о приеме абитуриентов в новом учебном году, согласно которой 50,9% поступивших являются представителями этнических меньшинств. Доля американцев азиатского происхождения в новом наборе составила 22,2%.