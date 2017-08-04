СМИ: суд отказал экс-президенту Перу в освобождении из тюрьмы

МЕХИКО, 4 авг — РИА Новости. Перуанский суд отказал в пятницу экс-президенту Перу Ольянте Умале в прошении об освобождении из предварительного заключения.
Экс-глава государства обратился 31 июля в суд с прошением об отмене данной меры пресечения. В соответствии с решением судебной инстанции достаточных оснований для удовлетворения этой просьбы нет, а предварительное заключение сохраняется на весь указанный срок, отмечает портал Comercio.
Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был 79-летний Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.