СМИ: суд отказал экс-президенту Перу в освобождении из тюрьмы

МЕХИКО, 4 авг — РИА Новости. Перуанский суд отказал в пятницу экс-президенту Перу Ольянте Умале в прошении об освобождении из предварительного заключения.

Умала и его супруга Надин Эредия в середине июля были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы на 18 месяцев. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проводит расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию денег.

Экс-глава государства обратился 31 июля в суд с прошением об отмене данной меры пресечения. В соответствии с решением судебной инстанции достаточных оснований для удовлетворения этой просьбы нет, а предварительное заключение сохраняется на весь указанный срок, отмечает портал Comercio.

Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был 79-летний Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.