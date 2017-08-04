В Uniper приветствуют внимание Германии и ЕК к антироссийским санкциям США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус Шефер сообщил РИА Новости, что приветствует внимание Германии и ЕК к санкциям США против России, а также пообещал приложить максимум усилий для защиты компании от возможных рисков.

"Я приветствую тот факт, что правительство Германии и Европейская комиссия пристально следят за данным вопросом и заняли четкую позицию по нему", — сказал Шефер, комментируя санкции США против РФ.

Шефер подчеркнул, что осознает свои обязанности перед Uniper, ее акционерами и сотрудниками, и относится к ним серьезно. "Вот почему я намерен приложить все усилия для того, чтобы защитить Uniper от рисков, связанных с потенциальными санкциями США", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. В частности, закон, расширяющий ряд секторальных санкций, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС "в том числе перед США". Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц в свою очередь отметил, что ЕС необходимо совместно отреагировать на санкции США и соблюсти европейские интересы.