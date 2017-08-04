Из полиции с любовью: открытки Европола зовут преступников на родину

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Европейская полиция нарисовала для самых опасных преступников континента красочные открытки с приглашениями вернуться на родину, летняя кампания под названием "Most wanted 2017" была представлена в пятницу на сайте Европола.

Всего в Европоле разработали 21 открытку — по числу разыскиваемых преступников из Люксембурга, Франции, Чехии, Словакии, Румынии, Бельгии, Кипра, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Эстонии, Испании, Великобритании, Словении, Латвии, Италии, Польши, Швеции, Австрии, Финляндии и Литвы.

У каждой открытки уникальный дизайн, соответствующий культурным особенностям страны. Так, например, на открытке для преступника из Франции на фоне силуэта Эйфелевой башни изображен усатый мужчина в тельняшке и с багетом в руке.

На словацкой открытке изображены хоккеисты, на австрийской — заснеженный горный склон лыжного курорта. На карточке для преступника из Великобритании нарисована известная красная телефонная будка, а марка оформлена в виде чайника с британским флагом. Открытку в адрес финского преступника украшает суровый Санта Клаус, который держит в руках табличку с надписью: "Come back!" (Возвращайся!).

Основной текст открыток написан по-английски, а приветствие и прощание — на национальном языке. "Дорогой Фарук, ты должен знать, что жизнь лучше в милой Франции. Надеемся, что ты скоро вернешься. Скучаем по тебе, полиция", — гласит текст французской открытки.

"Дорогой Петре, у нас есть холодный Pilsner и щедрый подарочный купон для тебя (купон на 100 тысяч евро изображен рядом с бокалом пива — ред.). Не упусти эту возможность! Увидимся, чешская полиция", — написано на карточке, которую направят преступнику из Чехии.

Румынская полиция пригласила правонарушителя на парад графа Дракулы. "Дорогой Георге, граф Дракула проводит ежегодный парад вампиров, и Вы приглашены. Приходите вечером, мы будем Вас ждать. С любовью, полиция", — говорится в открытке с замком Дракулы, марка к которой оформлена в виде головки чеснока.

Итальянские правоохранители напомнили преступнику об уникальной итальянской кухне, которую он может найти только на родине. "Дорогой Марко, не скучаете ли Вы по вкусу настоящей итальянской еды, которую с любовью приготовил тот, кто по-настоящему вас любит? Возвращайтесь на солнечные берега Италии за уникальным (гастрономическим) приключением, которое Вы никогда не забудете! До скорого, департамент полиции", — написано в открытке.

При нажатии на любую из открыток появляется информация о преступнике: его имя, фотография и данные о совершенном правонарушении.

По данным агентства Франс Пресс, проект был запущен Европолом в 2016 году. С этого момента в общей сложности было найдено и задержано 36 человек, 11 из них — при помощи этой акции.