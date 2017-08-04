Из полиции с любовью: открытки Европола зовут преступников на родину

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Европейская полиция нарисовала для самых опасных преступников континента красочные открытки с приглашениями вернуться на родину, летняя кампания под названием "Most wanted 2017" была представлена в пятницу на сайте Европола.
У каждой открытки уникальный дизайн, соответствующий культурным особенностям страны. Так, например, на открытке для преступника из Франции на фоне силуэта Эйфелевой башни изображен усатый мужчина в тельняшке и с багетом в руке.
На словацкой открытке изображены хоккеисты, на австрийской — заснеженный горный склон лыжного курорта. На карточке для преступника из Великобритании нарисована известная красная телефонная будка, а марка оформлена в виде чайника с британским флагом. Открытку в адрес финского преступника украшает суровый Санта Клаус, который держит в руках табличку с надписью: "Come back!" (Возвращайся!).
Основной текст открыток написан по-английски, а приветствие и прощание — на национальном языке. "Дорогой Фарук, ты должен знать, что жизнь лучше в милой Франции. Надеемся, что ты скоро вернешься. Скучаем по тебе, полиция", — гласит текст французской открытки.
"Дорогой Петре, у нас есть холодный Pilsner и щедрый подарочный купон для тебя (купон на 100 тысяч евро изображен рядом с бокалом пива — ред.). Не упусти эту возможность! Увидимся, чешская полиция", — написано на карточке, которую направят преступнику из Чехии.
Итальянские правоохранители напомнили преступнику об уникальной итальянской кухне, которую он может найти только на родине. "Дорогой Марко, не скучаете ли Вы по вкусу настоящей итальянской еды, которую с любовью приготовил тот, кто по-настоящему вас любит? Возвращайтесь на солнечные берега Италии за уникальным (гастрономическим) приключением, которое Вы никогда не забудете! До скорого, департамент полиции", — написано в открытке.
При нажатии на любую из открыток появляется информация о преступнике: его имя, фотография и данные о совершенном правонарушении.
По данным агентства Франс Пресс, проект был запущен Европолом в 2016 году. С этого момента в общей сложности было найдено и задержано 36 человек, 11 из них — при помощи этой акции.