Правительство Испании договаривается о встрече Рахоя с Трампом

МАДРИД, 4 авг – РИА Новости. Правительство Испании ведет переговоры с американской администрацией о визите премьера страны Мариано Рахоя в США и его встрече с президентом Дональдом Трампом, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на свои источники в правительстве.

Даты визита пока не согласованы, сообщает агентство. Между тем газета ABC сообщает, что поездка испанского премьера может состояться 25 и 26 сентября, то есть еще до так называемого "референдума" в Каталонии.

Ранее Рахой заявлял, что во время телефонного разговора, состоявшегося после вступления Трампа в должность, американский президент пригласил его посетить Белый дом.