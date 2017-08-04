МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Профессор Хуан Цзин, преподававший в колледже в Сингапуре, и его жена будут высланы из Сингапура по обвинению в сотрудничестве с иностранными агентами разведки, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Как пишет издание, Хуан Цзин сотрудничал с иностранными агентами разведки для того, чтобы оказать влияние на внешнюю политику правительства страны и публичное мнение. Его жена была осведомлена, что профессор использует свое положение в учебном заведении для "продвижения повестки дня иностранного государства", пишет газета.

Газета отмечает, что страна, на которую работал профессор, не разглашается, однако он известен своей про-пекинской позицией.

Хуан Цзин и его жена родились в Китае, но имеют гражданство США. Хуан Цзин получил степень бакалавра и магистра в Китае, после чего учился в США в 1980-х годах. Он специализируется на вопросах международных отношений в Азии.