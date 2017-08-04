МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Профессор Хуан Цзин, преподававший в колледже в Сингапуре, и его жена будут высланы из Сингапура по обвинению в сотрудничестве с иностранными агентами разведки, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
Газета отмечает, что страна, на которую работал профессор, не разглашается, однако он известен своей про-пекинской позицией.
Хуан Цзин и его жена родились в Китае, но имеют гражданство США. Хуан Цзин получил степень бакалавра и магистра в Китае, после чего учился в США в 1980-х годах. Он специализируется на вопросах международных отношений в Азии.