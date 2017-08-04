СМИ: республиканцы вели слежку за составителем компромата на Трампа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Два сотрудника комитета по разведке сената США от Республиканской партии летом ездили в Лондон, чтобы следить за бывшим британским агентом МИ-6 Кристофером Стилом, составителем компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, не сообщив об этом коллегам-демократам, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, ранее об этой поездке не было известно. Республиканцы не сообщили коллегам-демократам, комитету по разведке сената и офису спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что за Стилом осуществлялась слежка. По данным издания, осуществляющие слежку республиканцы "оставили свою контактную информацию на двух адресах, связанных со Стилом". Один из этих адресов принадлежит адвокату Стила, где и находился бывший агент, когда республиканцы там появились.

Чиновники из сената боятся того, что подобный "агрессивный шаг может спугнуть" Стила и свести на нет его желание сотрудничать с расследованием. Еще один чиновник выразил свое недовольство тем, что все детали расследования конгресса становятся достоянием прессы.

Эта поездка также вызвала негативную реакцию со стороны демократов в обеих палатах конгресса, которые опасаются, что республиканцы имели своей целью дискредитировать досье, а не найти доказательства его правдивости.

В то же время, некоторые республиканцы не доверяют своим коллегам-демократам, подозревая их в поддержании секретного канала связи со Стилом для обсуждения пунктов досье, что, как заявляют республиканцы, было бы "неприемлемым".

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.