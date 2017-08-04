Испания сочла нападение на свое посольство в Каракасе незначительным

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МАДРИД, 4 авг – РИА Новости. Нападение неизвестных на посольство Испании в Каракасе, которое произошло в ночь с четверга на пятницу, в МИД Испании назвали "незначительным инцидентом" и заявили, что не будут направлять по этому поводу ноту протеста венесуэльским властям.

По предварительным данным, двое неизвестных подъехали к дипмиссии на мотоцикле и кинули в нее несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается. Ранее прокуратура Венесуэлы заявила, что занимается расследованием нападения.

"Речь идет о незначительном инциденте: два человека на мопедах бросили три "коктейля Молотова" в сторону здания, только одна бутылка взорвалась", — рассказали РИА Новости в испанском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал.