Жизнь под гнетом террористов в Мосуле: сигареты и сандалии под запретом

МОСУЛ, 4 авг — РИА Новости. Бежавшим из Мосула боевикам террористической группировки "Исламское государство"* не хватило времени или желания захватить с собой книги, брошюры и газеты, из которых можно почерпнуть много информации об укладе жизни в так называемом подобии государства; боевиков возмущал шопинг во время молитвы и ношение сандалий, а свои неудачи они пытались скрыть новостями о якобы успехах халифата.
Издательство ИГ*
Среди развалин Мосула разбросаны книги с выдуманными ИГ* обоснованиями для различных запретов. Так, жителям города нельзя было смотреть спутниковые телеканалы, потому что они якобы "от шайтана", а сигаретами было запрещено торговать, так как это "проявление коррупции".
Неудобную правду не расскажем
Понимали боевики и важность СМИ: выпускали собственную газету "Ан-Наба" (Новость). Значительная часть номера издания за месяц джумада ат-тани (11 марта – 8 апреля 2016 года) посвящена мнимым успехам террористов и смертников в различных зонах активности ИГ – в Сирии, Ираке, Йемене.
Анкета для новобранцев
Прибывшим в халифат необходимо было заполнять утомительную анкету из 29 пунктов, большая часть которых посвящена тому, являются ли родственники жены боевика "вероотступниками".
От новобранцев требуется сообщать, имеют ли они какие-нибудь навыки в боевых искусствах и каков настоящий мотив вступления в группировку.
Шопинг во время молитвы и модный приговор
Среди документов есть и отчетность местного аналога шариатской полиции: ее сотрудники пытались блюсти мораль, но не очень успешно. Террористы старались не отставать от мировых СМИ: статистика оформлена в виде инфографики.
Согласно документам, за месяц (11 марта – 8 апреля 2016 года) зафиксировано более 12 тысяч нарушений. При этом 31% нарушителей порядка предпочли молитве шопинг или торговлю, а более тысячи жителей "халифата" посмели курить. Больше половины отступлений от правил связаны с одеждой. Особо боевиков возмутили мужчины в сандалиях, такое нарушение они посчитали серьезным.
Запрещенка только для "бойцов"
Если верить отчетности "полиции нравов", за месяц она изъяла 315 музыкальных инструментов (каких именно, не уточняется), а также 55 тысяч сигаретных пачек и 1850 таблеток наркотиков.
Экономия на бритье бороды
Значительное внимание боевики уделяли важности бороды. Несколько брошюр призваны доказать необходимость отращивания бороды и отвадить боевиков от посещения парикмахерских и барбершопов. В качестве аргументов убеждения приводились такие: "Бороду бреют только светские, крестоносцы и демократы".
Стучим немножко
Среди документов есть и примеры доносов. "Оповещаю вас, что Махир ас-Суади, работающий в исламской полиции, отказался ехать в Синджар помогать в боях. Он прямо сказал, что отказывается ехать вообще куда-либо на помощь", — такой документ без подписи поступил в некое подобие суда в ИГ*. По всей видимости, отбор на этапе заполнения анкеты оказался не очень эффективным.
* Террористическая организация, запрещенная в России