Жизнь под гнетом террористов в Мосуле: сигареты и сандалии под запретом

МОСУЛ, 4 авг — РИА Новости. Бежавшим из Мосула боевикам террористической группировки "Исламское государство"* не хватило времени или желания захватить с собой книги, брошюры и газеты, из которых можно почерпнуть много информации об укладе жизни в так называемом подобии государства; боевиков возмущал шопинг во время молитвы и ношение сандалий, а свои неудачи они пытались скрыть новостями о якобы успехах халифата.

Издательство ИГ*

Среди развалин Мосула разбросаны книги с выдуманными ИГ* обоснованиями для различных запретов. Так, жителям города нельзя было смотреть спутниковые телеканалы, потому что они якобы "от шайтана", а сигаретами было запрещено торговать, так как это "проявление коррупции".

Неудобную правду не расскажем

Найденные иракскими военными многочисленные учебники для школьников призваны объяснить им нормы ислама в удобной для ИГ* трактовке. Боевики пытались взрастить молодое поколение убийц, промывая им мозги с детства.

Понимали боевики и важность СМИ: выпускали собственную газету "Ан-Наба" (Новость). Значительная часть номера издания за месяц джумада ат-тани (11 марта – 8 апреля 2016 года) посвящена мнимым успехам террористов и смертников в различных зонах активности ИГ – в Сирии, Ираке, Йемене.

Анкета для новобранцев

О реальной ситуации – стремительной потере завоеванных территорий – газета предпочитала не сообщать. Издание рассказывает и о смертнике, который вел нормальную жизнь, а затем присоединился к группировке и умер.

Прибывшим в халифат необходимо было заполнять утомительную анкету из 29 пунктов, большая часть которых посвящена тому, являются ли родственники жены боевика "вероотступниками".

От новобранцев требуется сообщать, имеют ли они какие-нибудь навыки в боевых искусствах и каков настоящий мотив вступления в группировку.

Шопинг во время молитвы и модный приговор

Среди документов есть и отчетность местного аналога шариатской полиции: ее сотрудники пытались блюсти мораль, но не очень успешно. Террористы старались не отставать от мировых СМИ: статистика оформлена в виде инфографики.

Согласно документам, за месяц (11 марта – 8 апреля 2016 года) зафиксировано более 12 тысяч нарушений. При этом 31% нарушителей порядка предпочли молитве шопинг или торговлю, а более тысячи жителей "халифата" посмели курить. Больше половины отступлений от правил связаны с одеждой. Особо боевиков возмутили мужчины в сандалиях, такое нарушение они посчитали серьезным.

Запрещенка только для "бойцов"

Если верить отчетности "полиции нравов", за месяц она изъяла 315 музыкальных инструментов (каких именно, не уточняется), а также 55 тысяч сигаретных пачек и 1850 таблеток наркотиков.

Экономия на бритье бороды

При этом исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов рассказал РИА Новости в 2015 году, что ИГ производит мощный амфетамин каптагон для собственных нужд, а также для реализации на внешних рынках. Боевики под воздействием этого наркотика становятся более агрессивными и безжалостными.

Значительное внимание боевики уделяли важности бороды. Несколько брошюр призваны доказать необходимость отращивания бороды и отвадить боевиков от посещения парикмахерских и барбершопов. В качестве аргументов убеждения приводились такие: "Бороду бреют только светские, крестоносцы и демократы".

Стучим немножко



Среди документов есть и примеры доносов. "Оповещаю вас, что Махир ас-Суади, работающий в исламской полиции, отказался ехать в Синджар помогать в боях. Он прямо сказал, что отказывается ехать вообще куда-либо на помощь", — такой документ без подписи поступил в некое подобие суда в ИГ*. По всей видимости, отбор на этапе заполнения анкеты оказался не очень эффективным.

* Террористическая организация, запрещенная в России