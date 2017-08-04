Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) подтвердил, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка, документы от других потенциальных инвесторов не поступали.

"Национальный банк Украины подтверждает, что 3 августа 2017 года пакет документов от гражданина Республики Беларусь и Республики Кипр Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через ОАО Паритетбанк) приобретения 100% акций ОАО "Сбербанк" отозван. Документы от других потенциальных инвесторов на покупку акций ОАО "Сбербанк" в НБУ не поступали", — говорится в ответе регулятора на запрос РИА Новости.

Накануне стало известно, что инвестиционная компания VP Capital белорусского бизнесмена Прокопени приняла решение по собственной инициативе отозвать из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка. Ранее Прокопеня, который, по оценкам белорусской деловой прессы, входит в список 25 самых влиятельных бизнесменов Белоруссии, сообщал РИА Новости, что намерен приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской "дочки" Сбербанка.

На минувшей неделе Нацбанк Украины отказал консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова в согласовании покупки украинской "дочки" Сбербанка, а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу совместно — долей в украинской "дочке" российского ВЭБа из-за недостаточности представленных документов.