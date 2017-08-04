"Штампы времен холодной войны": в МИД ответили на заявления Пенса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления вице-президента США Майкла Пенса, который обвинил Россию в попытке организации государственного переворота в Черногории и дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

"Штампы времен холодной войны"

В российском дипломатическом ведомстве, комментируя слова Майкла Пенса, заявили, что американские политики в своих высказываниях скатились к штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности.

Вице-президент США, выступая в среду третьего августа на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, обвинил Москву в попытке организации госпереворота в Черногории. По мнению Пенса, действия России были направлены на недопущение вступления Черногории в НАТО.

"Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО", — сказал Пенс.

В российском МИД в свою очередь отметили, что навязывание балканским республикам "откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" приводит к повышению напряженности в Европе и ухудшает ситуацию как в регионе, так и в отдельных странах.

"При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей юго-восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", — заявили в МИД.

Черногория в НАТО

В начале июня Черногория официально вступила в Североатлантический альянс и стала 29 членом НАТО. При этом большая часть страны выступала против присоединения к военно-политическому блоку, в результате чего проходили акции протеста.

Комментируя членство в НАТО, премьер-министр страны Душко Маркович отметил, что Черногория "становится частью наиболее могущественного и успешного альянса в истории, который принимает решения по самым важным вопросам сегодня в мире". Он также заявил, что Москва сделала все возможное, чтобы Черногория не стала членом Североатлантического блока.

"Россия сделала все, что было в ее силах: политически, финансово, в разведдеятельности, чтобы препятствовать вступлению Черногории в НАТО. Конечной целью было осуществление террористической атаки — госпереворота, чтобы Черногория развернулась, и власть была взята силой. Но, как видите, мы смогли пройти через все это", — сказал Маркович.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович также обвинил Россию "во вмешательстве во внутриполитические вопросы Черногории". По его мнению, Москва "очень сильно" противодействовала намеченному курсу Подгорицы.

Комментируя обвинения в адрес РФ, Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что черногорские власти стараются использовать фактор "российского вмешательства" для оправдания вступления в НАТО, которое сопровождалось серьезными социальными протестами.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России о "вмешательстве нечистоплотными. По его мнению, в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям, Подгорице навязали членство в военно-политическом блоке".

"Российский след" в госперевороте

Шестнадцатого октября 2016 года, в день президентских выборов в Черногории, власти страны заявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. В декабре в международный розыск по линии Интерпола объявили россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича

В начале 2017 года британская газета The Telegraph, ссылаясь на анонимного источника в правительстве Великобритании, сообщила, что к попытке покушения на Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

В дальнейшем специальный прокурор Черногории также подчеркивал, что некоторые "российские органы" были замешаны в попытке организации путча в стране.

Госдеп также поддержал Подгорицу и также заявил о "российском вмешательстве" в дела Черногории. В Вашингтоне отметили, что в "несколько российских агентов, используя различные механизмы, пытались подорвать выборы в Черногории".

Российские власти отвергли все обвинения и выразили сожаление об антироссийской истерии среди черногорских руководителей. Также РФ заявила, что история о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующим цель очернить Россию.

Кроме того, в Кремле отметили, что обвинения черногорских высокопоставленных чиновников "слишком серьезны" и не подкреплены никакими доказательствами, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такие обвинения голословными, так как Черногория не располагает никакими конкретными фактами.