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В мире

"Штампы времен холодной войны": в МИД ответили на заявления Пенса

06:5604.08.2017
(обновлено: 07:31 04.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин Здание МИД РФ в Москве. Архивное фотоЗдание МИД РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления вице-президента США Майкла Пенса, который обвинил Россию в попытке организации государственного переворота в Черногории и дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

"Штампы времен холодной войны"

Министры иностранных дел стран НАТО собираются на сессию, чтобы официально пригласить Черногорию стать членом альянса. Брюссель
© AFP 2017 / John Thys
Политолог о вступлении Черногории в НАТО: никакой "победы" как таковой нет
В российском дипломатическом ведомстве, комментируя слова Майкла Пенса, заявили, что американские политики в своих высказываниях скатились к штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности.

Вице-президент США, выступая в среду третьего августа на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, обвинил Москву в попытке организации госпереворота в Черногории. По мнению Пенса, действия России были направлены на недопущение вступления Черногории в НАТО.

"Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО", — сказал Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Черногорию. 1 августа 2017
© AFP 2017 / Risto Bozovic
Пенс восхищен решимостью Черногории "в противостоянии России"
В российском МИД в свою очередь отметили, что навязывание балканским республикам "откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" приводит к повышению напряженности в Европе и ухудшает ситуацию как в регионе, так и в отдельных странах.

"При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей юго-восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", — заявили в МИД.

Черногория в НАТО

В начале июня Черногория официально вступила в Североатлантический альянс и стала 29 членом НАТО. При этом большая часть страны выступала против присоединения к военно-политическому блоку, в результате чего проходили акции протеста.

Комментируя членство в НАТО, премьер-министр страны Душко Маркович отметил, что Черногория "становится частью наиболее могущественного и успешного альянса в истории, который принимает решения по самым важным вопросам сегодня в мире". Он также заявил, что Москва сделала все возможное, чтобы Черногория не стала членом Североатлантического блока.

"Россия сделала все, что было в ее силах: политически, финансово, в разведдеятельности, чтобы препятствовать вступлению Черногории в НАТО. Конечной целью было осуществление террористической атаки — госпереворота, чтобы Черногория развернулась, и власть была взята силой. Но, как видите, мы смогли пройти через все это", — сказал Маркович.

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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США готовятся к тотальной оккупации Балкан. Как этому противостоять
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович также обвинил Россию "во вмешательстве во внутриполитические вопросы Черногории". По его мнению, Москва "очень сильно" противодействовала намеченному курсу Подгорицы.

Комментируя обвинения в адрес РФ, Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что черногорские власти стараются использовать фактор "российского вмешательства" для оправдания вступления в НАТО, которое сопровождалось серьезными социальными протестами.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России о "вмешательстве нечистоплотными. По его мнению, в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям, Подгорице навязали членство в военно-политическом блоке".

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

"Российский след" в госперевороте

Флаги Черногории и НАТО. Архивное фото
© Flickr / NATO
"Дело в пляжах": основатель Stratfor не знает, зачем Черногория нужна НАТО
Шестнадцатого октября 2016 года, в день президентских выборов в Черногории, власти страны заявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. В декабре в международный розыск по линии Интерпола объявили россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича

В начале 2017 года британская газета The Telegraph, ссылаясь на анонимного источника в правительстве Великобритании, сообщила, что к попытке покушения на Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

В дальнейшем специальный прокурор Черногории также подчеркивал, что некоторые "российские органы" были замешаны в попытке организации путча в стране.

Госдеп также поддержал Подгорицу и также заявил о "российском вмешательстве" в дела Черногории. В Вашингтоне отметили, что в "несколько российских агентов, используя различные механизмы, пытались подорвать выборы в Черногории".

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer
Как Черногория стала членом НАТО и при чем здесь "русский заговор"
Российские власти отвергли все обвинения и выразили сожаление об антироссийской истерии среди черногорских руководителей. Также РФ заявила, что история о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующим цель очернить Россию.

Кроме того, в Кремле отметили, что обвинения черногорских высокопоставленных чиновников "слишком серьезны" и не подкреплены никакими доказательствами, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такие обвинения голословными, так как Черногория не располагает никакими конкретными фактами.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vyachnick
Беззастенчивость не переводится на английский.
07:16
04.08.2017
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