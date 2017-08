МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался от участия в танцевальном шоу, сообщает профильный портал TMZ.

Ранее издание Page Six сообщило, что Спайсер якобы может принять участие в танцевальном шоу Dancing with the Stars (аналог российской телепередачи "Танцы со звездами") на канале ABC. Представитель Белого дома Сара Сандерс говорила, что не может подтвердить сообщения о том, что Спайсер примет участие в танцевальном шоу, после того как покинет пост.

Источники из окружения Спайсера сообщили, что он был польщен возможностью участия в шоу, но отклонил приглашение из-за "огромного количества дел предстоящей осенью".

"Вообще он не очень хороший танцор", — ответил собеседник журналистов на просьбу прокомментировать перспективы Спайсера в шоу.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Дональда Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. Он ушел со своего поста на прошлой неделе.