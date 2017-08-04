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В мире

Весельницкая рассказала, что она просила у сына Трампа

02:4704.08.2017
(обновлено: 02:48 04.08.2017)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фотоАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что на встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году лишь просила о помощи, чтобы донести до конгресса США свои сведения о Уильяме Браудере.

Дональд Трамп младший. Архивное фото
© AP Photo / Matt York
WP: Трамп лично диктовал заявление сына о встрече с Весельницкой
"Встреча была частного характера. Я просила помощи. Помощи в том, чтобы донести ту историю, которая мне стала известна в рамках моей профессиональной деятельности… Я не знала, как он может мне помочь. Это была совершенно обычная просьба ко всем, кто мог бы обеспечить какую-то поддержку в конгрессе — чтобы именно конгрессмены узнали, что на самом деле происходило в нашей стране с господином Браудером", — сказала адвокат в эфире телеканала "Россия 24".

Весельницкая вновь заявила, что встреча не имела отношения к ноябрьским президентским выборам в США.

"Никакого отношения ни к конкурентам, ни к президентским выборам, как я и говорила раньше, она не имела и не имеет. Этого никогда не было, это неправда… Он (Трамп-младший) не является политиком. И поэтому это была такая невинная встреча. Может, кто-то сейчас ухмыльнется, но это на самом деле так. Ничего такого особенного в этой встрече не было", — заявила адвокат.

"Когда мне New York Times прислал запрос в один из выходных дней, четыре недели назад, я даже толком не могла вспомнить, когда эта встреча была, какого числа, кто там был, кто там присутствовал. У меня была только одна история, о которой я знаю. История об огромной, сначала финансовой афере, которую Hermitage Capital (инвестиционный фонд Браудера) делал на протяжении десяти лет в нашей стране", — сказала она.

Адвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Адвокат Весельницкая заявила о готовности дать показания в сенате США
"А потом политическая мегаафера, которая сегодня разворачивается у нас у всех на глазах", — добавила Весельницкая.

Скандал вокруг встречи

Имя Весельницкой появилось в прессе в связи со скандалом вокруг ее встречи со старшим сыном Дональда Трампа в 2016 году. Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России. Он добавил, что на встречу его пригласили через знакомых, и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как заявил Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

Дональд Трамп-младший
© AP Photo / Kathy Willens
Адвокат рассказал о цели встречи Трампа-младшего и Весельницкой
Еще через день Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. Сын президента США тогда заявил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

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