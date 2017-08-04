Секретная служба США покинет Trump Tower из-за разногласий по поводу аренды

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сотрудники секретной службы США, в задачу которой входит личная охрана президента и других высших чиновников, покинут свои посты в принадлежащем Дональду Трампу небоскребе в Нью-Йорке, сообщила представитель компании Trump Organization Аманда Миллер.

По словам Миллер, уход агентов Секретной службы из башни Trump Tower связан с условиями аренды помещений в небоскребе.

"После длительных размышлений мы пришли к взаимному соглашению, что будет более эффективно с точки зрения цены и более практично с точки зрения логистики, если Секретная служба арендует помещения в другом месте", — цитирует Миллер газета Washington Post.

Подробности разногласий, связанных с арендой рабочей площади в небоскребе, не сообщаются.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что правительство США платит более 130 тысяч долларов в месяц за аренду помещения в небоскребе Trump Tower для военного управления, которое оказывает поддержку Белому дому в различных функциях, включая обслуживание в сфере питания, медицины, транспорта, коммуникаций, а также обеспечивает наличие у главнокомандующего во время поездок ядерного чемоданчика — устройства для приведения в действие ядерного арсенала страны.

Как отмечала газета, стоимость аренды за помещение значительно превышает типичную арендную ставку за подобное пространство, что делает ее одной из самых дорогостоящих на недвижимость в районе Манхэттен.