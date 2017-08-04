В Дубае эвакуировали людей из горящего небоскреба

ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Одно из самых высоких жилых зданий мира, башня The Torch, горящая в Дубае, эвакуирована, сообщает пресс-центр властей Дубая Dubai Media Office.

"Служба гражданской обороны успешно эвакуировала здание и работает над тем, чтобы взять пожар под контроль", — говорится в микроблоге пресс-центра в Twitter. Отмечается, что пострадавших при пожаре нет.

Пожар, по данным полиции, начался на девятом этаже здания и распространился на 4 этажа выше. У здания находятся полиция, кареты скорой помощи, с пожаром борются пожарные с пяти пожарных станций.

Это же здание горело в 2015 году, при этом восстановительные работы ещё не были завершены. Тогда семь человек отравились угарным газом.