Экс-сотрудник Гуантанамо заявил, что ему не дают выпустить книгу о допросах

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший главный следователь в американской тюрьме Гуантанамо обвинил Пентагон в воспрепятствовании публикации своей книги о специальных техниках допроса, которые он называет "пытками", передает агентство Рейтер.

Ветеран следственного управления ВМС США Марк Фэллон заявил, что его книга "Неоправданные средства" (Unjustifiable Means) не содержит секретной информации. Он отметил, что в книге рассматриваются внутриведомственные дискуссии о методах допроса и называются имена чиновников, которые настаивали на применении "пыток".

Рукопись Фэллона поступила в специальный офис Пентагона, который должен проверить наличие в ней запрещенной к распространению информации. По словам автора, его заверили, что процедура займет не более шести недель.

С этого момента прошло уже более семи месяцев, и Фэллон пропустил сроки передачи рукописи в издательство и был вынужден отменить турне в поддержку книги. В связи с этим он уполномочил Американский союз защиты гражданских свобод бороться против "попытки Пентагона остановить книгу и задушить его право на свободу слова".

Глава профильного подразделения Пентагона Дарелл Уокер отрицает, что в министерстве обороны чинят препятствия книге. Он сообщил, что проверить рукопись должны в общей сложности десять федеральных ведомств и отсрочка разрешения на публикацию связана именно с этим.