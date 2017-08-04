В доме в Ереване после взрыва нашли еще четыре снаряда

ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Еще четыре снаряда обнаружены в четверг вечером в жилом доме в Ереване, где 2 августа произошел взрыв, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В результате произошедшего в среду поздно вечером взрыва в одном из жилых домов на второй улице ереванского квартала Давидашен пострадали два человека. Они были доставлены в медицинский центр. В больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался, не приходя в сознание. Состояние второго пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. По данным полиции, на месте происшествия были обнаружены 120-миллиметровый артиллерийский снаряд и многочисленные осколки еще одного взорвавшегося снаряда. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Вечером 3 августа поступил сигнал, что в одном из домов на второй улице квартала Давидашен обнаружены боеприпасы: два 120-миллиметровых артиллерийских снаряда, один снаряд противотанкового миномета и один ракетный снаряд. Все — в боевом состоянии", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что представители министерства обороны страны перевезли снаряды в центр разминирования.

"Военнослужащие министерства обороны Армении перевезли боеприпасы в центр разминирования", — говорится в сообщении.