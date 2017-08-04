В Венесуэле начинает работать национальное учредительное собрание

МЕХИКО, 4 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы, избранное в минувшее воскресенье, начинает в пятницу свою работу в Каракасе в обстановке напряженности и обвинений в подлоге результатов голосования.

Изначально первое заседание планировалось на четверг, однако затем президент Николас Мадуро предложил перенести его на пятницу. НУС, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум.

Более того, в минувшую среду были озвучены обвинения в адрес властей в подтасовке результатов голосования и цифр участия избирателей. По официальным данным национального избирательного совета (НИС), в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривает оппозиция, в течение дня воскресенья публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны.

Эти сомнения подтвердил глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Генпрокуратура уже начала расследование по данным заявлениям, а Мадуро и глава НИС Тибисай Лусена отвергли обвинения в подтасовках.

Новый законодательный орган должен заседать в здании Национальной ассамблеи, депутаты которой не намерены уступать свои места избранным в НУС 545 представителям от разных секторов общества. Еще в среду национальная боливарианская гвардия Венесуэлы взяла под охрану один из залов дворца парламента в рамках подготовки обеспечения безопасности деятельности НУС.

Сторонники оппозиции намерены провести в пятницу массовые акции протеста. Изначально они планировались на четверг, однако в связи с переносом даты начала работы НУС тоже были сдвинуты на полдень (19.00 мск) 4 августа, когда оппозиционеры намерены маршем пройти до здания Национальной ассамблеи, сообщил блок "Круглый стол демократического единства".