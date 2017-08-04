ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Житель Техаса признал себя виновным в попытке экспортировать в Россию и КНР электронную продукцию двойного назначения, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.

"Питер Зуккарелли, житель Плано, штат Техас, 62 года, признал себя сегодня виновным в сговоре с целью осуществления контрабанды и незаконного экспорта из США радиационно-стойких интегральных схем для использования в космических программах Китая и России", — говорится в сообщении. На экспорт продукции двойного назначения нужны специальные лицензии министерства торговли США.

Следствие считает, что в 2015-2016 годах обвиняемый сговорился с неустановленными лицами и получил заказ на 1,5 миллиона долларов. Зуккарелли был посредником между законными поставщиками в США и людьми, которые перепродавали продукцию в Китай и Россию, уточняет минюст.

Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа.