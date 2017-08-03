Житель Казахстана осужден на пять лет колонии за пропаганду терроризма

АСТАНА, 3 авг – РИА Новости. Житель Акмолинской области (на севере Казахстана) осужден на пять лет колонии с конфискацией имущества за пропаганду терроризма и разжигание религиозной ненависти, передает в четверг агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По данным агентства, житель Атбасара в 2013 году зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте", где размещал видеоролики, пропагандирующие идеи терроризма, а также направленные на возбуждение религиозной розни. В 2016 году по данному факту возбудили уголовное дело.

"Атбасарский райсуд признал 23-летнего парня виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 (возбуждение религиозной розни) и части 2 статьи 256 УК РК (пропаганда терроризма) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Суд также направил частное постановление в адрес департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Акмолинской области. "Осужденный размещал видеоматериалы с 2013 по 2014 годы, но в то время никто его деятельность не пресекал. Судья постановил об этом факте довести до сведения начальника ДКНБ для решения вопроса об ответственности виновных лиц. Также суд посоветовал улучшить работу по выявлению и пресечению правонарушений против основ конституционного строя, мира и безопасности человечества", — говорится в сообщении агентства.

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