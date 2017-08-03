МЧС Абхазии призвало к бдительности в зоне взрыва на военном складе

СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии обратилось к жителям сел, расположенных поблизости от места взрыва на складе боеприпасов, с просьбой быть бдительными и в случае обнаружения взрывоопасных или иных подозрительных предметов обращаться в МЧС, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

"Спасатели категорически запрещают до приезда специалистов трогать, двигать, перемещать такие предметы или предпринимать какие либо действия с ними", — говорится в сообщении.

Как передает агентство, в четверг сотрудники МЧС в зоне взрыва обнаружили сотни боеприпасов — осколочные заградительные мины, противопехотные осколочные мины, танковые снаряды, боеприпасы к зенитным установкам.

"По словам жителей села, неразорвавшиеся снаряды и мины залетели к ним на приусадебные участки в результате взрыва на складе боеприпасов Министерства обороны республики, произошедшего в среду 2 августа", — говорится в сообщении.

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