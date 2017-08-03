В Варшаве завершился допрос Туска по делу о смоленской катастрофе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Более 8 часов продлился допрос главы Евросовета Дональда Туска в Национальной прокуратуре Польши в Варшаве в связи с нарушениями при вскрытии тел жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

Главу Евросовета допрашивали в качестве свидетеля. Туск, который явился в прокуратуру около 10.00 (11.00 мск) покинул здание после 18.00.

В преддверии допроса Туск заявил, что не думает, что его показания могут что-либо изменить в расследовании. Представитель прокуратуры Аркадиуш Ярашек ранее пояснил, что нарушения заключаются в том, что вскрытия тел жертв после их перевозки не проводились и представители Варшавы не участвовали в исследованиях, проведенных на территории РФ после катастрофы. При этом он подчеркнул, что обвинения по данному делу пока никому не предъявлены. Ярашек также сообщил, что после завершения допроса прокуратура представит информацию на эту тему.

Туск ранее неоднократно заявлял, что готов нести политическую ответственность за все, что происходило после катастрофы, во время которой он занимал пост премьера Польши. При этом лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Туск должен опасаться в связи с проведением в Польше расследований, связанных со смоленской авиакатастрофой. По его словам, в результате расследований с главой Евросовета "может случиться разное".

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. В апреле прокуратура вновь вызвала Туска явиться на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, однако он не явился, сославшись на занятость.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.