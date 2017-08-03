По делу задержанного в Италии украинского военного допросили депутата Рады

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Андрей Антонищак сообщил, что прокуратура Милана допросила его по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива, задержанного в Италии.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

"После шестичасового допроса в прокуратуре Милана в деле Маркива", — написал в Facebook депутат, который также является координатором батальона имени Кульчицкого в Национальной гвардии Украины.

© AP Photo / Pool Паспорт убитого на Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли © AP Photo / Pool Паспорт убитого на Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли

Ранее Антонищак сообщал, что он вместе с внефракционным депутатом Богданом Маткивским встретился с консулом Украины и адвокатом задержанного военного, однако посетить самого Маркова им не удалось.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.