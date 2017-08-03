СМИ: напавшему на министра обороны Македонии грозит до десяти лет тюрьмы

БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Македонца Панче Ангелова, который в ходе апрельских беспорядков в парламенте республики физически напал на депутата оппозиции и нынешнего министра обороны Радмилу Шечерински, прокуратура потребовала наказать сроком от трех до 10 лет лишения свободы, передает в четверг телеканал "Телма".

Во время беспорядков 27 апреля в Собрании (парламенте) ворвавшиеся в здание демонстранты напали на оппозиционеров, в том числе, на нынешнюю главу Минобороны, били и таскали ее за волосы. Представители СМИ сняли происшествие на видео. В ходе следствия правоохранительные органы выяснили, что избил Шечерински 65-летний житель Скопье, который потом отказался раскаяться в содеянном. В четверг прокуратура республики подала в суд обвинительный акт по делу Ангелова.

"За данное преступление предусматривается тюремное заключение от трех до 10 лет. Гражданин обвиняется в том, что во время беспорядков в законодательном собрании совершил грубое насилие, таскал за волосы депутата Собрания. Пострадавшая затем получила тяжкие телесные повреждения", — цитирует телеканал обвинительный документ.

Член правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и министр обороны Радмила Шечерински с 2002 по 2006 годы была вице-премьером республики и отвечала за евроинтеграцию Македонии. Первого июня она возглавила оборонное ведомство страны.

В Скопье 27 апреля вечером произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами СДСМ и их коалиционными партнерами спикером Собрания. Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше ста человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.

Свои посты впоследствии потеряли крупные руководители МВД республики. Несколько признавших свою вину нападавших на парламентариев были приговорены к условным срокам различной продолжительности. В отношении остальных следствие продолжается.