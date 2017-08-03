"Самая лучшая защита". Россия помогла Сербии в борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сербии из-за аномальной жары бушуют лесные пожары, в тушении которых задействовано большое количество спасателей и техники. Накануне в страну прибыл российский Ми-8, чтобы оказать помощь в борьбе с огнем, сообщает Sputnik Сербия.

По словам директора Сербско-российского гуманитарного центра в городе Ниш Боян Гламочлия, Ми-8 стал дежурным вертолетом и поступил в распоряжение Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД страны. В Сербию также приехала группа опытных российских спасателей, которые пробудут там до тех пор, пока не спадет жара. Кроме того, в случае усиления интенсивности пожаров для их ликвидации будет направлена дополнительная авиационная техника.

По словам Гламочлии, МВД Сербии располагает необходимыми самолетами для тушения пожаров, однако МИ-8 станет "самой лучшей защитой от масштабного разгула огненной стихии". В секторе по ЧС МВД заявили, что именно дежурный вертолет является наиболее эффективным инструментом тушения только что начавшегося пожара.

Ми-8, которые ранее использовались в Сербии во время наводнений, оснащены всем необходимым для подъема и спуска как спасателей, так и раненых. При этом вертолет, поступивший в Сербию, модифицирован и способен нести дополнительный резервуар с водой.

"Пожарные, спасатели, сектор ГО постоянно находятся в потенциально опасных регионах, они определяют, где находятся критические точки и где вертолет будет использован", — отметил Гламочлия.

Получив информацию о прибытии российского Ми-8 в Сербию, македонское Управление по ЧС направило просьбу о помощи российскому посольству в Скопье. Решение об отправке вертолета в Македонию будет принимать правительство Сербии.

Гламочлия считает, что ответ будет положительным, поскольку основной задачей Сербско-российского гуманитарного центра в Нише является помощь всему региону в ликвидации последствий природных катаклизмов.

Лесные пожары бушуют в Балканском регионе с середины июля. Отмечается, что несколько очагов возгорания наблюдается в Хорватии, Черногории, Македонии, где к борьбе с огнем подключена армия.