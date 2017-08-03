Защита Януковича потребовала задержать экс-постпреда Украины при ООН

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Адвокатская фирма Aver lex, представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, подготовила ходатайство о задержании экс-посола Украины при ООН Юрия Сергеева за якобы причастность к государственному перевороту в стране в 2014 году, сообщила в четверг пресс-служба фирмы.

Ранее Оболонский районный суд Киева назначил на 15 августа допрос Сергеева в качестве свидетеля по делу Януковича по обвинению в госизмене. Представители прокуратуры попросили в своем ходатайстве назначить допрос Сергеева на 15 августа, так как он проживает в США, где преподает в институте, и в этот короткий период будет находится в Киеве.

"Сергеев должен быть задержан сразу после пересечения границы Украины и привлечен к уголовной ответственности за соучастие в совершении государственного переворота в Украине в 2014 году. Соответствующее ходатайство уже подготовлено адвокатами АО Aver lex", — говорится в сообщении.

По данным фирмы, Сергеев, будучи на посту постпреда Украины при ООН, умышленно дезинформировал своих коллег о происходящем на Украине в 2014 году; утверждал, что все, что происходило на Украине, было законно.

Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители изучат заявление защитников Януковича и "примут обоснованное законом решение".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.