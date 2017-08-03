В США организаторы фестивалей судятся друг с другом из-за слова "pierogi"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США организаторы двух кулинарных фестивалей устроили судебную тяжбу из-за слова "pierogi", которое они хотят видеть в названии своих мероприятий. Об этом сообщает Associated Press.
Один из фестивалей проводится в Эдвардсвилле, штат Пенсильвания, и называется Edwardsville Pierogi Festival. В этот городок когда-то массово съезжались поляки, чтобы работать на шахтах. Он расположен в округе Люцерн, единственном в Соединенных Штатах, где большинство жителей родом из Польши. Здесь успешно работают рестораны польской кухни, владельцы которых позаимствовали рецепт вареников у своих бабушек.
Второе мероприятие — Pierogi Fest — проходит в Уайтинге, штат Индиана — это в 1,1 тысячи километрах от Эдвардсвилля. На фестиваль ежегодно съезжаются около 300 тысяч человек. Адвокаты Pierogi Fest недавно отправили письмо с требованием, чтобы организаторы мероприятия в Эдвардсвилле либо прекратили использовать это название, либо заплатили лицензионный сбор.
"Это просто смешно. В наших краях люди гордятся своим происхождением и наследием. Они готовы за это бороться", — заявил президент Комитета Родословного округа Эдвардсвилль Джеки Кубиш Моран.
"Ни один человек ни за что не спутает наш фестиваль в Эдвардсвилле с Pierogi Fest. Мы думаем, они действуют недобросовестно, как хулиганы", — сказал юрист из Эдвардсвилля Джим Хаггерти.