В США организаторы фестивалей судятся друг с другом из-за слова "pierogi"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США организаторы двух кулинарных фестивалей устроили судебную тяжбу из-за слова "pierogi", которое они хотят видеть в названии своих мероприятий. Об этом сообщает Associated Press.

Слово "pierogi", которое стало предметом судебного разбирательства, напоминает русское "пироги", но на самом деле происходит из польского языка и обозначает "вареники".

Один из фестивалей проводится в Эдвардсвилле, штат Пенсильвания, и называется Edwardsville Pierogi Festival. В этот городок когда-то массово съезжались поляки, чтобы работать на шахтах. Он расположен в округе Люцерн, единственном в Соединенных Штатах, где большинство жителей родом из Польши. Здесь успешно работают рестораны польской кухни, владельцы которых позаимствовали рецепт вареников у своих бабушек.

Второе мероприятие — Pierogi Fest — проходит в Уайтинге, штат Индиана — это в 1,1 тысячи километрах от Эдвардсвилля. На фестиваль ежегодно съезжаются около 300 тысяч человек. Адвокаты Pierogi Fest недавно отправили письмо с требованием, чтобы организаторы мероприятия в Эдвардсвилле либо прекратили использовать это название, либо заплатили лицензионный сбор.

Торговая палата "Уайтинг-Робертсдейл" зарегистрировала Pierogi Fest в качестве товарного знака в 2007 году. Адвокаты организации считают, что фестиваль в Эдвардсвилле "может запутать потребителей" и угрожают подать в суд не только на организаторов мероприятия, но и на его спонсоров. При этом, по мнению жителей Эдвардсвилля, претензии организаторов фестиваля в Уайтинге ничем не обоснованы.

"Это просто смешно. В наших краях люди гордятся своим происхождением и наследием. Они готовы за это бороться", — заявил президент Комитета Родословного округа Эдвардсвилль Джеки Кубиш Моран.

"Ни один человек ни за что не спутает наш фестиваль в Эдвардсвилле с Pierogi Fest. Мы думаем, они действуют недобросовестно, как хулиганы", — сказал юрист из Эдвардсвилля Джим Хаггерти.