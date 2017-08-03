Минздрав Абхазии опубликовал список пострадавших при взрыве россиян

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (28)

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017

СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Республики Абхазия опубликовало на своем сайте список граждан Российской Федерации пострадавших при взрыве на складе боеприпасов Минобороны республики в селе Приморское Гудаутского района.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

Всего в списке пострадавших 34 фамилии.

"Погибшие: Полякова Елена Перцевна и Тимофеева Елена Михайловна – туристы из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на военного прокурора Адгуру Агрбу, военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту взрыва на складе боеприпасов по статье "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

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